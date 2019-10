Vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos, a três do Flamengo, o Palmeiras encerrou neste sábado (5) a preparação para a partida deste domingo (6) contra o Atlético, às 16h, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do torneio nacional.



O destaque do dia na Academia de Futebol, assim como no restante da semana, foi a presença de Mayke nas atividades com bola. Em transição física após uma lesão no tendão do músculo adutor da coxa direita, o lateral-direito atuou por alguns minutos no treino recreativo.



A presença do atleta indica que ele está próximo de ficar à disposição do técnico Mano Menezes. O comandante alviverde, aliás, está de fora da partida contra o Atlético por suspensão. Depois de tomar três cartões amarelos, o treinador será substituído pelo auxiliar, Sidnei Lobo.



Além do treino recreativo, a comissão técnica fez um trabalho tático em que separou os prováveis titulares para o compromisso diante do Atlético. Uma das referências do ataque palmeirense, o centroavante Luiz Adriano, ausente dos treinamentos da semana, deve ser poupado do confronto.



Borja tende a ser usado no comando ofensivo, com Deyverson como outra opção. A escalação deve ser composta por: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Lucas Lima); Dudu, Willian e Borja.