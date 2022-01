No fim de 2020, o Cruzeiro preparou uma série de episódios especiais para homenagear a marca de 900 jogos de Fábio pelo clube. Em um dos capítulos da saga intitulada "Fábio, uma vida de Cruzeiro", produzida pelo departamento de comunicação celeste, o arqueiro da Raposa recebeu uma mensagem de um de seus ídolos, Edwin van der Sar.

No vídeo mostrado ao camisa 1 dos azuis, o ex-goleiro da seleção holandesa, da Juventus, do Manchester United e do Ajax parabenizou Fábio pela carreira no time mineiro e fez um “pedido”. “Que conquista incrível! A propósito, continue por mais dois anos e você alcançará mil partidas. Me conte se você alcançar esse objetivo”, declarou van der Sar.

Após ver a mensagem, o arqueiro celeste agradeceu aos cumprimentos. “Aí falou o mestre, velho! Que isso! Van der Sar é um fenômeno. Mandou eu continuar, né? Agora vou ter que continuar. Se o homem que entende da posição falou... É uma honra e um sonho receber uma mensagem dessas”, afirmou Fábio na ocasião.

E continuou: “ninguém pode tirar esses momentos da minha memória, e eu quero terminá-la (a carreira) com grandes momentos. Que Deus abençoe imensamente a todos vocês. Nação azul, agradeço de coração! Uma honra vestir essa camisa maravilhosa”.

No entanto, o dia 5 de janeiro de 2022 marcou o fim do anseio de van der Sar de ver Fábio alcançando a marca de mil jogos pelo Cruzeiro. Depois de reuniões ao longo da semana, o clube decidiu que o camisa 1 não fará mais parte dos planos da Raposa, o que gerou uma onda de protestos por parte da China Azul.

Com uma carta divulgada nas redes sociais, Fábio destacou a honra de ter vestido o manto celeste e a dor de não poder colaborar com o time na busca pelo acesso à Série A neste ano.

Ao todo, o goleiro disputou 976 partidas e obteve títulos do Mineiro (2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019), da Copa do Brasil (2000, 2017 e 2018) e do Brasileirão (2013 e 2014) pela Raposa. E, como disse Fábio, ninguém pode tirar esses momentos de sua memória. Nem das torcedores.

