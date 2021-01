A confirmação de Hulk como novo reforço alvinegro foi bastante celebrada pela Massa nas redes sociais, no início da noite desta sexta-feira (29). Ao mesmo tempo, abre margem para algo que vem sendo esboçado há algum tempo: a saída de Diego Tardelli.

O camisa 9 tem contrato com o clube até o dia 28 deste mês e, ao que tudo indica, deve deixar a Cidade do Galo. O aumento da briga no setor, o fato de estar sendo "barrado" por Jorge Sampaoli e as propostas de fora (incluindo do futebol japonês) podem culminar no encerramento de sua terceira passagem pelo time.

Na atual temporada, Tardelli disputou apenas uma partida. Foi no dia 7 de março, quando participou de alguns minutos do triunfo sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. Na ocasião, o Alvinegro foi comandado pelo interino James Freitas.

Já com Sampaoli, o atacante ainda não entrou em campo. Apesar de estar apto a atuar, após se recuperar de uma lesão no tornozelo, ele vem sendo preterido pelo treinador, para desespero da Massa, que, na última terça-feira (26), em um protesto em frente à Cidade do Galo, exigiu que o avante fosse relacionado.

Juntando as três passagens pelo Atlético, o atacante soma 220 partidas e 110 gols. Foi campeão da Libertadores de 2013, da Recopa e da Copa do Brasil de 2014 e do Mineiro de 2012, 2013 e 2020.

Nesta temporada, Sampaoli já utilizou Marrony, Sasha e Vargas na condição de centroavante. Nenhum deles se tornou titular absoluto.