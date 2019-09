O Cruzeiro está escalado para enfrentar o Ceará, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Castelão, em Fortaleza, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As novidades do time ficam por conta da volta do zagueiro Dedé, que se recuperou de lesão no tornozelo direito, e vai formar a dupla de zaga ao lado de Fabrício Bruno.

Outra mudança promovida pelo técnico Rogério Ceni é no meio-campo. Marquinhos Gabriel, que ganha uma nova oportunidade entre os titulares, na vaga de Thiago Neves, que vai ficar como opção no banco de reservas.

Mesmo criticado por parte da torcida celeste, o atacante David segue prestigiado por Ceni, e joga no ataque ao lado de Pedro Rocha.

Na 18ª colocação, com 18 pontos, a Raposa precisa do triunfo diante do Vozão, e de que Fluminense e CSA não vençam na rodada, para deixar a zona de rebaixamento.

O time celeste inicia jogando com: Fábio; Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique e Ederson; Robinho e Marquinhos Gabriel; David e Pedro Rocha.

Já o Ceará, do técnico Enderson Moreira, está escalado com: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Tiago Alves, Carleto; Fabinho, Ricardinho, Galhardo, Felipe Silva; Leandro Carvalho e Bergson.