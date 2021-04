O Atlético divulgou, na tarde desta segunda-feira (19), a lista com os 25 jogadores relacionados para a viagem para Caracas, onde vai enfrentar o Deportivo La Guaira, nesta quarta, às 19h, no estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela, pela primeira rodada do grupo H da Copa Libertadores.

As novidades em relação ao triunfo sobre o Boa Esporte, no último domingo, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro, são os retornos do zagueiro Igor Rabello e dos atacantes Hulk e Savarino. Os dois primeiros ausentes por motivo de suspensão, e o venezuelano por ter ficado em um trabalho especial de recondicionamento físico.

Por outro lado, o técnico Cuca segue sem poder contar com o volante Jair e com o atacante Diego Tardelli, ambos em recuperação de lesão muscular na coxa direita.

Com só pode levar 23 jogadodes para a partida, o comandante alvinegro terá que cortar dois jogadores da relação.

A delegação atleticana embarcou na tarde desta segunda para Caracas. Após escala em Manaus, a expectativa é de que a comitiva alvinegra chegue à capital venezuela às 21h (horário de Brasília) na capital venezuelana.

Confira a lista:

