O Atlético surpreendeu, na tarde deste domingo (10), e divulgou a lista de relacionados para o duelo com o Red Bull Bragantino, nesta segunda-feira (11), às 20h, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 29ª rodada do Brasileirão.

A principal novidade na lista é a volta do volante Jair, que volta a ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli, após se recuperar de uma lesão na panturrilha esquerda, sofrida no início de dezembro.

Por outro lado, o comandante argentino optou novamente em não levar o atacante Diego Tardelli para o jogo.

No mês passado, Sampaoli deixou claro que teria cautela com a condição física de Tardelli, que passou mais de cinco meses se recuperando de uma grave lesão no tornozelo direito.

Outra baixa é o meia argentino Zaracho, que sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda, na vitória do Alvinegro sobre o Coritiba por 2 a 0 , no Mineirão, no dia 26 de dezembro.

Com 49 pontos, e um jogo a menos do que os rivais pelo título e pelo G-4, o Galo, ocupa a quarta colocação no Brasileirão, podendo reassumir a vice-liderança, caso vença o Bragantino, o Flamengo nãi some os três pontos sobre o Ceará, e o Internacional não bata o Goiás. Os dois jogos ocorrem neste domingo.

Confira a listas de relacionados: