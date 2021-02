O atacante Keno é novidade entre os jogadores relacionados pelo Atlético para o duelo com o Sport, neste domingo (21), às 16h, na Ilha do Retiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Artilheiro do Galo na competição com 10 gols. o jogador ficou de fora dos últimos quatros jogos do alvinegro na competição, após sofrer uma luxação no cotovelo esquerdo, a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no Mineirão, no dia 26 de janeiro

Quem também reapareceu na relação dos 23 jogadores listados pelo técnico Jorge Sampaoli para o confronto no Recife, é o volante Allan, de volta, depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada.

Na quarta colocação, com 62 pontos, o Atlético busca o triunfo diante do Leão para tentar garantir a permanência no G-4 e a vaga na fase de grupos da próxima Copa Libertadores.

A única equipe que pode jogar o Galo para a fase preliminar do torneio é o Fluminense, quinto colocado, com 60 pontos.

Também neste domingo, o Tricolor das Laranjeiras vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos, às 18h15.

Confira a relação de jogadores do Atlético para o jogo contra o Sport: