O Cruzeiro divulgou na tarde desta quinta-feira (15) a lista dos jogadores relacionados para o duelo com o Juventude, marcado para esta sexta, às 21h30, no Mineirão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A novidade na relação é o retorno do atacante Marcelo Moreno, que volta a ficar à disposição, após ter desfalcado a Raposa nos dois últimos jogos, em razão de uma convocação para a seleção boliviana.

Estão entregues ao departamento médico Henrique, Cáceres, Jean, Léo, Marco Antônio, Marquinhos Gabriel e Stênio. Os jovens Matheus Pereira e Paulo, que testaram positivo para a Covid-19 recentemente, também ficam de fora do duelo com o time gaúcho.

Ainda sem definir o substituto de Ney Franco, demitido no último domingo, o time celeste vai ser comandado por Célio Lúcio, auxiliar permanente do clube, que vem comandando os treinamentos nos últimos dias.

Na 19ª colocação na tabela, com 12 pontos, a Raposa precisa do triunfo no Gigante da Pampulha, e de que Figueirense e Botafogo-SP não vençam na rodada, para deixar a zona de rebaixamento da Série B.

Confira os relacionados para o duelo com o Juventude:

Goleiros: Fábio e Vitor Eudes

Laterais: Daniel Guedes, Giovanni Palmieri e Rafael Luiz

Zagueiros: Cacá, Manoel e Ramon

Meio-campistas: Adriano, Claudinho, Filipe Machado, Jadsom Silva, Jadson, Maurício e Régis

Atacantes: Airton, Arthur Caike, Marcelo Moreno, Sassá, Thiago, Welinton e Zé Eduardo