Com um grande número de desfalques, o Atlético divulgou no inicio da tarde desta segunda-feira (31), a lista dos 23 jogadores relacionados para o duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, com o Remo, nesta quarta, às 19h, no estádio Baenão, em Belém.

A novidade fica por conta da volta do atacante Eduardo Sasha, desfalque na derrota para o Fortaleza, no último domingo, na estreia no Brasileirão, em razão de uma tendinite no pé esquerdo.

Por outro lado, o atacante Keno segue de fora, em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. Outros nomes que reaparecem na lista são o do jovem zagueiro Micael, do volante Neto, também prata da casa, e do meio-campista colombiano Dylan Borrero.

Lista de desfalques

Além da ausência do camisa 11 por ordem médica, o Galo vai ter uma série de desfalques em decorrência de convocação para os jogos realizados na próxima Data Fifa. Entre os dias 31 de maio e 8 de junho, os atletas estarão disputando amistosos e duelos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.

Servirão as respectivas seleções: Guga e Guilherme Arana (seleção olímpica), Junior Alonso (Paraguai), Savarino (Venezuela), Alan Franco (Equador) e Eduardo Vargas (Chile).

Os selecionáveis também ficarão de fora do confronto com o Sport, no próximo domingo, às 20h, na Ilha do Retiro, em Recife, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira a relação: