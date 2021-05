Após um dia de descanso, o Cruzeiro iniciou a preparação para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o América, no próximo domingo (9), às 16h, no Independência. Os jogadores e a comissão técnica se reapresentaram na manhã desta terça-feira, na Toca da Raposa II.

A novidade no treinamento foi a presença do volante Adriano. Substituído no segundo tempo do primeiro duelo com o Coelho, com dores no pé direito, o camisa 15 foi reavaliado pelo departamento médico e liberado para retomar à rotina com os demais companheiros.

Com isso, o técnico Felipe Conceição poderá usar o que tem de melhor para buscar a classificação à decisão do Estadual. Isso porque, além de não ter nenhuma nova baixa por lesão, a Raposa não tem suspensos para o jogo de domingo.

Antes do confronto decisivo, Conceição terá mais cinco sessões de treinamento para ajustar a equipe celeste para a partida.

Bissoli

Apresentado na manhã desta terça, o atacante Bissoli, de 23 anos, fez seu primeiro trabalho na Toca II. Emprestado pelo Athletico-PR até o fim da Série B, o centroavante fez testes físicos na academia.

Como o regulamento do Campeonato Mineiro autoriza a inscrição de novos jogadores durante toda a disputa, o atacante aguarda sua regularização junto à CBF para ficar à disposição da comissão técnica já para o duelo com o Coelho.

Derrotado no jogo de ida por 2 a 1 , o Cruzeiro precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar à final do torneio.