A Umbro está de malas prontas para sair do Cruzeiro, que a partir de 2020 vestirá material esportivo da marca alemã Adidas. Antes da despedida, a empresa inglesa lançou nesta sexta-feira (1º) o terceiro uniforme do clube celeste. E a camisa em tom "amarelo fluor" sai totalmente do padrão e adota um estilo bem 'mais cool', característica adotada nesse e em outros modelos confeccionados para outros clubes em comemoração aos 95 anos da marca britânica.

A palavra 'cool' na língua inglesa significa "legal", mas também pode significar "descolado". E em busca de algo moderno a Umbro criou uma campanha diferente para lançar a nova camisa cruzeirense, que custará R$ 249,90 na versão Classic e estará à venda a partir deste sábado nas lojais oficiais do clube.

Até um número de telefone foi disponibilizado, e ao ligar o torcedor escuta uma mensagem do ex-atacante Marcelo Ramos, multicampeão com o Cruzeiro nos anos 1990. Na gravação o "Flecha Azul" exalta o novo manto: "camisa cabulosa". O telefone para ouvir o recado é o seguinte: 4042-7070.

O Cruzeiro estreará sua nova vestimenta já no jogo contra o Bahia, neste domingo, às 19h, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tecnologia

De acordo com a própria fornecedora de material esportivo, o novo uniforme do Cruzeiro conta com grafismos geométricos sublimados em formato quadriculado, além das estrelas que caracterizam o clube gravadas e espalhadas pelos ombros da peça.

O tecido ainda traz alta tecnologia, como no caso do material das costas, que possui a barra levemente maior que a parte dianteira, causando um melhor caimento da camisa. Outro elemento de destaque no novo uniforme é a clássica gola pólo, com detalhe em azul contrastante.

Há tmabém na peça dois selos posicionados na barra e na altura da nuca na camisa. O primeiro conta com um símbolo estilizado com destaque para o aniversário de 95 anos da Umbro, acompanhado com todos os logos da empresa. Já o segundo mescla o diamante da Umbro com o ano de 2019 e o número 95.

“Ao longo desses 95 anos de história, a Umbro se tornou referência em material esportivo não somente no âmbito nacional, mas em todo o mundo. Nosso novo uniforme de número três traz um design inovador, que certamente fará sucesso com o cruzeirense”, ressaltou Renê Salviano, Diretor Comercial e de Novos Negócios do Cruzeiro.

Dividindo opiniões

A nova camisa dividiu opiniões nas redes sociais. Após a divulgação da imagem do novo manto alguns torcedores elogiaram, mas outros criticaram.

"Pra ficar feia tem que melhorar muito...Parabéns @UmbroBrasil! Conseguiu cagar na sua última camisa pro @Cruzeiro (sic)", disse Fellipe Vitor.

"Lindona, adorei", opinou Renata Resende. "Quem fala que ficou bonita é clubista", falou Juan Oliveira. "Eu achei linda, diferentona", escreveu Abner Nóbrega.