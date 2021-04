Sem os zagueiros Manoel, suspenso, e Eduardo Brock, em recuperação de uma entorse no tornozelo direito, o Cruzeiro divulgou nesta terça-feira (6) a lista de relacionados para o duelo com o Coimbra, a se disputado nesta quarta (7), ás 17h30, no Independência, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro.

Após cumprir suspensão, em função do cartão vermelho recebido no empate em 0 a 0 com o Tombense, o lateral-esquerdo Alan Ruschel volta a ser convocado pelo técnico Felipe Conceição.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro

Goleiros: Fábio e Lucas França

Laterais: Alan Ruschel, Matheus Pereira, Ramon Rocha e Raúl Cáceres

Zagueiros: César, Paulo, Ramon e Weverton

Meio-campistas: Adriano, Jadson, Claudinho, Marcinho, Matheus Barbosa, Matheus Neris e Rômulo

Atacantes: Airton, Bruno José, Felipe Augusto, Marcelo Moreno, Rafael Sóbis, Thiago e William Pottker