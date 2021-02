O planejamento do América para chegar forte na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro dá mostras de que o clube, de fato, não quer que o tradicional "bate-volta" se repita desta vez. Após acertar a renovação com o técnico Lista, a diretoria segue em busca dos primeiros reforços.

De acordo com informação passada pela Rádio Itatiaia, o atacante Bruno José e o lateral direito Lucas Mazetti, ambos do Internacional, estão na mira do Coelho. Além deles, o lateral Alan Ruschel, da Chapecoense, e Lucas Crispim, do Guarani, também fazem parte da lista de possíveis contratações.