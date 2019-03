Os organizadores da Olimpíada de Tóquio-2020 apresentaram nesta quarta-feira, (20), a tocha olímpica do grande evento. Feita de alumínio reciclado, o objeto é dourado e tem design inspirado nas flores da cerejeira, árvore que é um dos símbolos do Japão. As cinco pétalas desenhadas na ponta da tocha também fazem referência aos anéis olímpicos.



O lançamento da tocha nesta quarta quase coincide com o início da primavera no hemisfério norte do planeta (no dia 22), época em que as cerejeiras florescem em solo japonês. A data marca ainda a contagem de um ano para chegada da flama olímpica ao país asiático, vindo da Grécia.



Responsável pela criação da tocha, o designer Tokujin Yoshioka disse ter se inspirado em desenhos de cerejeiras feitos por crianças numa escola que visitou na cidade de Fukushima. "Eu fiquei muito impressionado com a expressão poderosa destes desenhos feitos pelas crianças. Eles estão tentando superar desafios para seguir em frente. Eu quis compartilhar isso com o mundo", afirmou.



Yoshioka se refere ao desastre ocorrido em Fukushima, alvo de um acidente nuclear em uma usina atingida por um tsunami em março de 2011. A cidade precisou ser evacuada naquele que foi o maior acidente nuclear desde Chernobil, na Ucrânia. Estimativas apontam cerca de 17 mil mortos entre atingidos pelo terremoto, pelo tsunami (causado pelo terremoto) e também processo de evacuação e moradia em habitações temporárias.



Para fazer a referência ao acidente, o criador da tocha usou em sua composição alumínio que foi utilizado na construção destas casas temporárias para as vítimas do tsunami.

