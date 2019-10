O futebol feminino em Minas Gerais dá mais um grande passo para o crescimento no cenário nacional. A partir de 13 de novembro, na Arena Gregorão, Contagem, a bola vai rolar para a disputa da Copa Mássime Sub-20.

Com o apoio da Federação Mineira de Futebol (FMF), a competição irá até o dia 17, contando com a participação dos três maiores clubes do Estado (América, Atlético e Cruzeiro), além de Futgol, Prointer e Tupynambás. O intuito é valorizar a história da categoria e colocar em evidência os novos talentos.

SISTEMA DE DISPUTA:

O Campeonato, que terá início e término de jogos previstos, respectivamente, para os dias 13.11.2019 e 17.11.2019, será disputado em 03 (três) fases, quais sejam: Fase de grupos, Semifinal e Final.

§ 1º - A Fase de grupos será disputada nos dias 13, 14 e 15.11.2019

§ 2º - As semifinais serão no dia 16.11.2019.

§ 3º - A final e disputa do 3º lugar serão no dia 17.11.2019.

Os jogos acontecerão nos horários de 10h e 13h, na Arena Gregorão, Rua Oito, nº 8, no bairro Chácara Novo Horizonte, Contagem/MG.