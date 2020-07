A última partida oficial do Atlético na temporada aconteceu há exatos 131 dias, na vitória por 3 a 1 sobre o Villa Nova, jogo este que marcou as estreias do técnico Jorge Sampaoli e do goleiro Rafael. Titular naquele confronto em Nova Lima, o lateral-direito Guga conta as horas para o retorno das competições.

No próximo domingo, o Galo terá pela frente o América, na décima rodada do Campeonato Mineiro.

"Acredito que não só a torcida. O grupo inteiro está bem ansioso para a retomada do Campeonato. Já recomeçaremos na reta final, contra um grande clube. No jogo-treino vimos que é um time muito bem treinado. Isso é muito bom para testarmos tudo o que trabalhamos diariamente durante estes meses", comenta o lateral.

"Estudamos bem o adversário. Sabemos os pontos a serem explorados na partida. Temos muito a evoluir, mas espero que neste jogo possamos dar mais um passo à frente do que foi feito naquele amistoso. Queremos sair de campo com a cabeça tranquila, sabendo que demos o nosso melhor", acrescenta.

Sobre o adversário, líder do Estadual e treinado por Lisca, Guga afirma que já está muito bem estudado pelos alvinegros.

"O América é um time bem organizado e tem uma transição muito rápida da defesa para o ataque. Os atacantes também são muito rápidos. Temos que aproveitar as chances que tivermos para deixar a situação mais tranquila o mais rápido possível", conta o jogador.

"Temos que tomar cuidado. Sem torcida, acaba parecendo muito treino. Temos que estar bem focados e concentrados para entrarmos realmente que é um jogo decisivo que vale a nossa classificação. Neste tempo de pandemia, é o jeito. Só de voltar a jogar já é um passo muito grande. Achei bem bacana a ideia dos bonecos. Será um jeito diferente, mas bem bacana", finaliza.