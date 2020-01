Com apenas 27 jogos e dois gols com a camisa do Atlético, o atacante Maicon Bolt pode estar de saída do alvinegro. Sem cair nas graças do torcedor alvinegro e com atuações que não convenceram, o jogador de 28 anos está na mira do CSA, de Alagoas.

Em contato com a reportagem do Hoje em Dia, o diretor de futebol Fabiano Melo, o Azulão entrou em contato com a cúpula do clube mineiro e, em conversas com Rui Costa e Marques, demonstrou o desejo de contar com o atleta nesta temporada.

Com altos vencimentos, especula-se que cerca de 100 mil dólares, Bolt não está nos planos do Atlético. Contudo, com vínculo até o fim de 2021, ele deve ser emprestado, com os mineiros pagando parte dos salários.

Em relação à conversa com o CSA, ainda não houve batida de martelo e os clubes seguem em contato.