O presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, já havia adiantado a situação que se confirmou na noite de quarta-feira (26). O meia-atacante Edinho está de volta ao Fortaleza, por empréstimo até dezembro de 2019.

O jogador, contratado justamente junto ao campeão do Campeonato Brasileiro Série B na parada da Copa do Mundo, somou apenas 80 minutos em campo pelo Atlético. Estreou como titular diante do Grêmio, na retomada do Brasileirão, mas logo machucou. No total, apenas seis partidas em campo.

A lesão o tirou a possibilidade de ter maior continuidade com Thiago Larghi. Após Levir Culpi assumir, o ponta de 23 anos atuou apenas contra o Ceará (10 minutos) e é mais uma contratação de 2018 que não ficará no clube em 2019.

Pelo Fortaleza, Edinho foi peça de destaque no primeiro semestre. No Brasileirão, foi titular dos 12 primeiros jogos, com dois gols e quatro assistências. O HD já havia antecipado a volta de Edinho ao Fortaleza, uma vez que sua mulher já buscava apartamento na capital do Ceará desde o início de dezembro.

"O Fortaleza Esporte Clube acertou o retorno do meia-atacante Edinho para a temporada 2019. Revelado no clube, Edinho tem 23 anos e fora vendido ao Atlético/MG no decorrer da Série B 2018. Mesmo tendo saído, terminou a competição com 6 assistências e 2 gols marcados. O atleta retorna ao Tricolor do Pici por empréstimo até o final de 2019. Natural de Baturité, ele já atuou também em Avaí, Paysandu, Ituano, Guarani, Mogi Mirim e CSA. Seja bem-vindo de volta, Edinho!", disse a nota do Fortaleza.