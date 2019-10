O Atlético segue em péssima fase no Campeonato Brasileiro. A derrota por 3 a 1 para o Flamengo, nesta quinta-feira (10), no Maracanã, foi a oitava nos últimos 10 jogos.

Para se ter ideia da queda vertiginosa da equipe comandada pelo técnico Rodrigo Santana no torneio, no período em questão, o Galo somou apenas quatro pontos.

A única vitória do Alvinegro nas dez últimas rodadas foi sobre o Ceará, no Independência, na 22ª rodada. O triunfo sobre o Vozão, somado ao empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no último domingo, foram as únicas partidas em que o Atlético pontuou nesta sequência negativa.

Para se ter ideia da queda de rendimento do Atlético no Brasileirão, o time é o segundo pior do campeonato, nas últimas dez rodadas. O Galo está à frente apenas do Ceará, que somou três pontos no período em questão.

Em busca da reabilitação na competição, o Alvinegro volta a campo no domingo (12), às 19h, para enfrentar o Grêmio, no Independência, pela 25ª rodada do campeonato.

