Após o empate diante do Atlético, em partida disputada nesta quarta-feira (29), o Coimbra segue invicto no Campeonato Mineiro. Até o momento, a equipe de Contagem saiu de campo com a igualdade no placar nos três jogos que disputou na competição.

Se a vitória ainda não veio, o fato de não ter perdido nenhum duelo pode ser encarado com bons olhos pelo estreante na divisão de elite do estadual. E a consistência defensiva da equipe de Diogo Giacomini talvez seja a grande virtude demostrada no torneio, já que o goleiro Glaycon foi vazado apenas uma vez, contra a URT.

Um dos pilares da equipe, o experiente arqueiro comentou sobre a sensação de participar do novo projeto e conseguir um empate diante do Galo.

“Eu fico muito honrado em poder participar do começo desse clube que daqui uns anos vai estar dentro do cenário do futebol brasileiro. A gente sabia da dificuldade que iríamos encontrar enfrentando o Atlético dentro dos seus domínios mas entramos com uma proposta de marcação bem definida que deu muito certo graças ao empenho do nosso time. Foi um bom resultado”, disse.

Glaycon ainda relembra os dois primeiros jogos do time na competição, traçando os objetivos para a sequência do Campeonato Mineiro.

“Sentimos um pouco a nossa estreia, pois era o primeiro jogo clube na primeira divisão e muitos atletas ainda não tinha disputado um campeonato desse nível. Depois fomos para Varginha e enfrentamos uma excelente equipe assim como o Atlético. De agora em diante esperamos pontuar o máximo possível para conseguirmos conquistar o nosso objetivo que é permanecer na elite do futebol mineiro”, declarou.

O Coimbra Sports entra em campo novamente neste domingo (02), às 16h, para encarar o Patrocinense, em Patrocínio. O confronto é válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.

*Hugo Lobão sob supervisão de Thiago Prata