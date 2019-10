Uma vitória em dez jogos, essa é a atual sequência de resultados do Atlético no Campeonato Brasileiro. Com o desempenho ruim e o técnico "balançando" no cargo o Galo entra em campo na noite deste domingo, às 19h, para enfrentar o Grêmio, pela 25ª rodada.

Vindo de um empate (contra o Palmeiras) e uma derrota (Flamengo) o objetivo alvinegro é voltar a pontuar e tentar, quem sabe, se aproximar do G-6 da competição.

Na 11ª colocação com 31 pontos o Atlético está distante do atual sexto colocado, o Internacional (38 pontos), arquirrival do adversário deste fim de semana.

O técnico Rodrigo Santana terá que administrar um importante desfalque para a partida contra o Tricolor Gaúcho. O lateral-esquerdo Fábio Santos cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e não joga. O uruguaio Lucas Hernández, que ainda não conseguiu ter uma boa atuação pelo Atlético, será seu substituto.

Em contrapartida o treinador poderá contar com o retorno do polivalente Luan, que também por cartão amarelo ficou fora na derrota por 3 a 1 para o Flamengo.

O meia Otero também está fora, pois defende a seleção de seu País. Assim como o goleiro Cleiton e o lateral-direito Guga, ambos na Seleção Olímpica.

Mudanças táticas

O esquema 3-5-2 adotado por Rodrigo Santana nos últimos jogos pode ser abandonado. Sendo assim a dupla de zaga por ter Réver e Igor Rabello como titulares. E essa alteração, justamente, faria o time voltar a jogar com a linha ofensiva de três meias.

Resta saber se Santana colocará dois jovens logo de cara como titulares, Bruninho e Marquinhos, ao lado de Luan, ou se apenas um desses entraria para a manutenção de Vinícius no 11 inicial.

No comando de ataque o argentino Di Santo deve retomar sua vaga. Contra o Flamengo o veterano Ricardo Oliveira foi titular.

O adversário

A partida deste domingo poderia marcar o reencontro do Atlético com um ídolo da torcida alvinegra: o atacante Diego Tardelli, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Galo, em 2013 e 2014, respectivamente, mas que hoje defende as cores do Grêmio.

Tardelli não jogará, pois será poupado por problemas musculares. E ele não será o único que ficará fora desse encontro. O técnico Renato Gaúcho tem importantes desfalques pela Data Fifa, os famosos amistosos das seleções.

O zagueiro Kannemann, à serviço da Seleção da Argentina, também não joga, assim como o meia-atacante Everton Cebolinha, convocado por Tite para os amistosos contra Senegal e Nigéria, no continente Asiático.

O volante Matheus Henrique é outro que não joga. O meio-campista está no mesmo grupo que o goleiro atleticano Cleiton e o lateral Guga, na Seleção Olímpica.

Ficha do Jogo

Atlético

Wilson; Patric., Réver, Igor Rabello e Lucas Hernández; Nathan e Elias; Luan, Cazares e Vinícius Góes (Marquinhos); Di Santo.

Técnico: Rodrigo Santana

Grêmio

Paulo Victor; Galhardo, Geromel, David Braz e Cortez; Michel e Maicon (Rômulo ou Thaciano); Alisson, Luan e Pepê; André.

Técnico: Renato Gaúcho

DATA: 13 de outubro de 2019

MOTIVO: 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Estádio Independência

CIDADE: Belo Horizonte

ARBITRAGEM: Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Inês Back, todos de São Paulo

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

TRANSMISSÃO: Premiere