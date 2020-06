O presidente lembrou o fato ocorrido ainda na gestão Wagner Pires de Sá, quando o então diretor geral Sérgio Nonato decidiu encerrar os trabalhos da equipe de atletismo do Cruzeiro.

"Tanto eu quanto os nove milhões de torcedores cruzeirenses ficamos muito tristes quando acabaram com o atletismo de uma hora para outra, equipe vitoriosa do Cruzeiro. Então, quando a gente conversava com o Gleidson sonbre a forma de ampliar a nossa parceria, a Bem Protege quis dar de presente o retorno do atletismo. Podem comemorar, a partir de janeiro do ano que vem teremos a equipe Bem Protege de atletismo", comemorou.

Em contato com a reportagem, Gleidson Soares, diretor da Bem Protege, falou sobre a primeira iniciativa oficial do centenário cruzeirense.

"Ficamos muito felizes com as mudanças que estão acontecendo no Cruzeiro. Já tínhamos declarado apoio ao Sérgio (Santos Rodrigues) desde o começo (quando o atual presidente se colocou como candidato à presidência) e percebemos a seriedade dele. O atletismo foi tirado do clube por uma decisão de um dos diretores da última gestão, decisão sem o menor critério, causando injustiça com integrantes. Nada mais justo do que retomar esse projeto", disse em entrevista ao Hoje em Dia.

De acordo com membros da antiga gestão o Cruzeiro gastava algo em torno de R$ 30 mil mensais para bancar a equipe de atletismo. Gleidson disse que não vai estipular valores e prometeu investimento "que for necessário".

"Esse número chegou ao nosso conhecimento sim, de um R$ 30 mil mensais (custo operacional da antiga equipe de atletismo). Não queremos limitar a valor, mas fazer o retorno do atleticamo de maneira qualificada, voltar o esporte da maneira que era antes no clube com o Investimento que for necessário", confirmou Gleidson Soares.

As atividades do atletismo do Cruzeiro começaram em 1984 e foram encerradas no fim de 2018, logo após a disputa da São Silvestre, uma das provas mais tradicionais da modalidade no mundo. A última gestão, comandada por Wagner Pires de Sá, finalizou os trabalhos alegando "falta de verba".