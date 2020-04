Lutar contra o coronavírus faz boa parte do mundo se enclausurar para minimizar os impactos da pandemia. E esse isolamento social faz com que as camadas mais necessitadas da sociedade passem dificuldades. Desta forma, membros de torcidas organizadas do Cruzeiro, junto do diretor de futebo do clube, Carlos Ferreira, e do zagueiro Léo, usaram o futebol como ferramenta para ajudar moradores da Pedreira Prado Lopes, aglomerado localizado na região Leste de Belo Horizonte.

No último sábado a comitiva celeste esteve no bairro Santo André e distribuiu aproximadamente oito toneladas de alimentos para os modadores da Pedreira. A iniciativa dessa doação foi do Conselho de Torcidas Organizadas do Cruzeiro.

O zagueiro Léo publicou em sua rede social várias fotos da ação. De máscara, tanto o jogador quanto os torcedores, distribuíram os mantimentos. O capitão da Raposa ainda "bateu uma bolinha" na quadra da comunidade.

"Ação realizada hoje (sábado) na comunidade da Pedreira Prado Lopes (PPL), parabéns pela iniciativa Conselho Azul (Conselho das Torcidas) e todos os que se envolveram e doaram cestas (sic)", publicou Léo em seu instagram.

O ex lateral-esquerdo Nonato, que vestiu a camisa do Cruzeiro nos anos 1990, também participou da ação.