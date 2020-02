O Atlético divulgou, na tarde desta segunda-feira (3), a lista de relacionados para o duelo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana, com o Unión, da Argentina.

Para o confronto, marcado para esta quinta-feira (6), às 21h30, em Santa Fé, o técnico Rafael Dudamel convocou 23 jogadores.

A novidade na relação fica por conta da presença do lateral-esquerdo Guilherme Arana, que foi apresentado na última quinta-feira, e poderá estrear com a camisa do Galo.

Quem reaparece entre os relacionados é o meia Nathan, recuperado de lesão muscular na coxa direita e que teve o contrato com o Alvinegro renovado até o meio do ano.

Por outro lado, o meia Cazares, que voltou a treinar com o restante do elenco nesta segunda - após ficar um período realizando atividades em separado, em função de uma negociação com o Al Ain, dos Emirados Árabes – vai ficar de fora da partida na Argentina.

Apesar de estar inscrito na Sul-Americana, mesmo em meio a indefinição sobre o seu futuro no Galo, a ausência de Cazares para o duelo desta quinta já era esperada.

Isso porque, depois de participar normalmente da pré-temporada, o meia equatoriano pediu não atuar nos jogos do Campeonato Mineiro, revelando o desejo de deixar o clube, e vinha treinando separado do restante dos companheiros desde então.

Com a recusa do Atlético em relação a última proposta do Al Ain e com o fechamento da janela de transferências dos Emirados Árabes, a tendência é de que o camisa 10 permaneça na Cidade do Galo e reapareça no time nos próximos jogos.

Confira os 23 relacionados para enfrentar o Unión: