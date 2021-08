Com o retorno de Guilherme Arana, após servir a Seleção Brasileira, e a recuperação de Zaracho, o técnico Cuca poderá utilizar a formação titular que considera ser a ideal pela primeira vez na temporada, nesta quarta-feira (11), às 21h30, contra o River Plate, no Monumental de Nuñez, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

A última vez que Arana atuou com a camisa alvinegra foi no dia 7 de julho, no triunfo por 2 a 1 sobre o Flamengo. O confronto marcou a estreia do zagueiro Nathan Silva no Galo. Depois dela, o lateral-esquerdo se apresentou à Seleção para os Jogos de Tóquio.

Naquele duelo com o Urubu, o Atlético não tinha Nacho, machucado, e atuou com uma linha defensiva de três beques: Réver, Nathan Silva e Alonso.

Já diante do River, Cuca poderá escalar uma formação inédita e tida como a "ideal" pelo treinador: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Tchê Tchê, Zaracho e Nacho; Savarino e Hulk.



O Galo chegou às quartas da Libertadores depois de eliminar o Boca Juniors, enquanto o River passou pelo Argentinos Juniors.