O técnico Cuca tem um retorno importante para partida do Atlético contra o Cuiabá, neste domingo (4), às 18h15, na Arena Pantanal. Desfalque na rodada passada por suspensão, devido ao terceiro cartão amarelo, o lateral esquerdo Guilherme Arana está de volta ao time. Com isso, não haverá a necessidade de improvisação no setor com o volante Tche Tche, como ocorreu contra o Atlético-GO na última quinta.

Quem também está de volta é o atacante Eduardo Sasha, recuperado da Covid-19, sendo que o atacante foi o último a contrair o vírus nas últimas semanas. Com o retorno do atleta, o clube não tem mais ninguém fora de combate por conta de contaminação.

Outra novidade é a presença do zagueiro Nathan Silva entre os relacionados. O jogador estava emprestado ao Atlético-GO e teve seu retorno solicitado pelo técnico Cuca para voltar ao clube mineiro. Na equipe goianiense, Nathan era titular absoluto da posição.

Por fim, o Atlético aguarda a reapresentação do zagueiro Junior Alonso e do atacante Eduardo Vargas, na próxima segunda-feira (5). Os atletas foram asuência por casua da disputa da Copa América pelas seleções do Paraguai e do Chile, respectivamente. No entanto, as duas equipes foram eliminadas nas quartas de final do torneio de seleções. Outro que pode retornar é Alan Franco, caso o Equador seja eliminado pela Argentina neste sábado (3) na competição.

Veja os relacionados:

Goleiros: Everson e Matheus Mendes

Laterais: Mariano, Guilherme Arana e Guga

Zagueiros: Igor Rabello, Réver, Nathan Silva e Gabriel

Volantes: Jair, Tchê Tchê, Zaracho e Allan

Meias: Nacho, Calebe, Nathan e Dylan Borrero

Atacantes: Savarino, Hulk, Sasha, Hyoran, Sávio e Marrony