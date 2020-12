Em um campeonato disputado por pontos corridos, não há uma final, nem disputas em mata-mata. Entretanto, alguns jogos da competição ganham ares de decisão e podem impactar diretamente no desfecho do torneio.

Esse é o caso de São Paulo e Atlético, que se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Morumbi, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Com 46 pontos, o Galo é o segundo colocado do campeonato, a quatro pontos do próprio Tricolor Paulista, que ocupa a ponta da tabela.

Um triunfo no Morumbi faz com que a diferença entre as equipes caia para um ponto e esquente ainda mais a briga pela liderança.

Com 45 pontos e um jogo a menos do que o líder e o vice-líder, o terceiro colocado Flamengo é outro clube diretamente interessado no confronto desta quarta.

Os times

Para o confronto com o São Paulo, o técnico Jorge Sampaoli não vai poder contar com o zagueiro Réver, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O substituto deve ser Gabriel, titular na última rodada diante do Athletico-PR. Igor Rabello e Bueno são as outras opções para formar a zaga ao lado de Júnior Alonso.

Outras ausências são o volante Jair, em tratamento de uma lesão na panturrilla esquerda, e o meio-campista Dylan Borrero, que está à serviço da seleção colombiana sub-20.

Com isso, Sampaoli, famoso pelas alterações de um jogo para o outro, poderá repetir a mesma formação que venceu o Furacão, no último sábado, com destaque para o trio ofensivo formado por Keno, Savarino e Eduardo Vargas.

São Paulo

A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz vai ter um importante desfalque no confronto com o Alvinegro.

Artilheiro do time no Brasileirão, com 12 gols, o atacante Luciano sofreu uma lesão muscular mo músculo adutor da perna esquerda, no clássico com o Corinthians, na última rodada, e não vai enfrentar o Galo.

Acionado durante o duelo com o Timão, Pablo deverá iniciar jogando. Vitor Bueno, Tréllez, Toró e Gonzalo Carneiro são as outras opções.

O restante da equipe poderá ser a mesma que vem atuando nas últimas rodadas, com Daniel Alves no comando do meio-de-campo Tricolor.

No primeiro turno, jogando no Mineirão, o Atlético venceu o São Paulo por 3 a 0, com dois gols de Alan Franco e um de Jair, em duelo disputado no dia 3 de setembro, pela 7ª rodada do Brasileiro.

FICHA DO JOGO

Data: 16 de dezembro de 2020 (quarta-feira)

Horário: 21h30

Local: Estádio Morumbi, em São Paulo

Motivo: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires. Trio de Goiás.

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte

Transmissão: Globo e Premiere

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Pablo. Técnico: Fernando Diniz

ATLÉTICO

Everson; Guga, Gabriel, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho (Alan Franco) e Hyoran; Savarino, Eduardo Vargas e Keno