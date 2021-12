Vitor Leque é um dos atacantes inscritos pelo Cruzeiro para a próxima edição da Copa São Paulo

O Cruzeiro divulgou, nesta segunda-feira (27), a lista de jogadores inscritos para a Copa São Paulo de 2022. Para o torneio de juniores, o time celeste contará com dois atacantes que encerraram a última temporada entre os profissionais: Vitor Leque e Vitor Roque.

Entre os 30 jogadores inscritos, a Raposa terá outros jogadores que já passaram pela equipe profissional, como os zagueiros Weverton e Paulo, o lateral-esquerdo Kaiki e o atacante Riquelmo.

Tabela

Dono do título da Copinha em 2007, o Cruzeiro vai jogar pelo Grupo 20 da competição, em Itapira. Os adversários serão o Itapirense, o Retrô-PE e o Palmas-TO.

A estreia da Raposa será diante do Palmas-TO, no dia 5 de janeiro, às 19h30.

Três dias depois, o time celeste vai encarar o Retrô-PE, às 14h.

Por fim, a equipe do técnico Mário Henrique fechará a etapa inicial do torneio diante do Itapirense, no dia 11 de janeiro, às 11h.

Lista de inscritos do Cruzeiro na Copinha