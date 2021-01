O atacante Hulk deve definir até a próxima sexta-feira (29) qual será o seu destino. E se a decisão do jogador for pelo futebol brasileiro, provavelmente ele reforçará o time de Jorge Sampaoli na temporada 2021. Isso porque o Atlético é o único clube do país que segue na briga para contar com ele.

O Palmeiras, que era um concorrente e tem como fator extra o fato de ser o clube de infância de Hulk, não está mais na disputa. E o Flamengo, que teve o interesse revelado nos últimos dias, não apresentou uma proposta ao agente do jogador, o português Nuno Ferreira, que está com ele na Paraíba.

Hulk deixou o futebol japonês em novembro do ano passado e até o final deste semana deve definir qual clube defenderá a partir de 2021, com o Atlético estando presente na briga pelo atacante

Assim, os maiores concorrentes atleticanos passam a ser o Besiktas, da Turquia, e principalmente o Porto, de Portugal, clube onde o atacante apareceu mundialmente e viveu grande fase.

Hulk deixou o Shangai SIPG em novembro do ano passado. Desde então está descansando no Brasil, mas também tratando do seu futuro.

Além do fato de os clubes europeus terem um poder financeiro maior, um deles, em especial, aparece como ameaça ao Atlético pela questão sentimental. É o Futebol Clube do Porto, de Portugal.

O atacante brasileiro integra todas as seleções do Porto de todos os tempos feitas nos últimos anos, ao lado de nomes como Vitor Baía, Deco, Fernando Gomes, Paulo Futre, o argelino Madjer e os brasileiros Aloísio e Branco.

No Porto, Hulk está em casa, mas um aspecto que será levado em consideração pelo jogador também é o tempo de contrato. E o desafio de brigar pelos grandes títulos do Brasil e da América do Sul também o encantam.

Depois de praticamente vencer a concorrência dos brasileiros, o Atlético vive agora a segunda etapa da disputa por Hulk. E ainda esta semana deve ter o resultado desta disputa.