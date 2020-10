Com quatro clubes brigando pela ponta, a Série A de 2020 pode ter o pior campeão do turno da história da competição com 20 clubes, iniciada em 2006. A pior marca é do Palmeiras, que fez 36 pontos com 11 vitórias na edição de 2016.

Uma certeza é que o vencedor da primeira etapa não chegará aos 40 pontos, o que aconteceu apenas uma vez nas últimas oito edições do Brasileirão, justamente em 2016.

Internacional, Flamengo, Atlético e São Paulo, que é quinto, mas tem três jogos a menos, brigam pela ponta da classificação ao final da primeira metade da Série A. E os quatro podem superar o Verdão de 2016, mas isso só será possível, no caso dos dois primeiros, se eles vencerem seus jogos pela 19ª rodada, neste final de semana.

A vitória é fundamental para colorados e rubro-negro, pois caso eles empatem, chegam aos mesmos 36 pontos do Palmeiras, mas com dez vitórias, e o time paulista somou 11 nos seus primeiros 19 jogos há quatro anos.

O Internacional entra em campo neste sábado (31), para encarar o Corinthians, em crise, às 19h, na Neo Química Arena, na capital paulista. O Flamengo joga neste domingo (1), quando faz um confronto direto contra o São Paulo, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Nesta partida, se empatar, o tricolor paulista segue com chances de terminar o turno na primeira colocação e com uma campanha superior à do Palmeiras em 2016, mas terá de vencer os três jogos que ainda disputará pelas primeiras 19 rodadas após encarar o Flamengo. Os adversários que o São Paulo ainda não enfrentou são Goiás e Ceará, fora de casa, e Botafogo, no Morumbi.

Atlético

O Galo encara justamente o Palmeiras, na próxima segunda-feira (2), às 17h, no Allianz Parque, em São Paulo. E deixa de ter chances de superar a campanha do Porco no turno de 2016 se for derrotado.

Se empatar, o time de Jorge Sampaoli poderá chegar aos mesmos 36 pontos dos palmeirenses, em 2016, também com 11 vitórias, e aí a definição iria para o saldo de gols. O palmeirense, há quatro anos, foi de 15. O atleticano, atualmente, é de 11, e seguirá assim em caso de uma igualdade na capital paulista.

Assim, empatando no Allianz Parque, o Atlético teria de vencer o jogo atrasado contra o Athletico-PR, pela sexta rodada, que será disputado no Mineirão, por, pelo menos, quatro gols de diferença.

Dos seus três concorrentes, o Galo só não pode superar o São Paulo, caso o time do Morumbi alcance 100% nos quatro jogos que ainda disputa neste turno. Neste caso, chegaria a 39 pontos e a equipe de Sampaoli só pode alcançar 38.

Empate

Em relação a Internacional e Flamengo, mesmo se eles vencerem seus jogos pela 19ª rodada, o Atlético seguirá dependendo só dele para terminar o turno na ponta. Para isso, terá de derrotar Palmeiras e Athletico-PR, em jogo adiado ainda sem data para ser disputado.

O bagunçado calendário do futebol brasileiro, que em 2020 sofreu ainda o impacto da pandemia pelo novo coronavírus, vai provocar uma situação inusitada, com o campeão do turno da Série A podendo ser conhecido bem depois da 19ª rodada.