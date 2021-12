O Atlético definiu a lista de jogadores que disputarão a Copa São Paulo de Futebol Júnior (confira mais abaixo). Entre os atletas convocados estão alguns que já atuaram no elenco profissional do clube, casos dos meio-campistas Rubens e Júlio César e dos atacantes Felipe Felício e Luiz Filipe.

Sem vencer torneio há quase 40 anos, Atlético busca tetracampeonato da Copinha

O Galinho está no grupo 4. A estreia do Alvinegro será diante do Desportivo Aliança-AL, no próximo domingo (2), às 20h45. Já no dia 5 (quarta-feira), às 17h15, o adversário será o Andirá-AC. O time mineiro encerra sua participação na primeira fase contra o Linense-SP, no dia 8 (sábado), às 16h30.

Estas três partidas serão realizadas no estádio Gilberto Siqueira Lopes, na cidade de Lins, e transmitidas pelo canal SporTV.

O torneio conta com 32 chaves e 128 times. O início está previsto para 2 de janeiro, e a final será no Pacaembu, em 25 de janeiro.

O Atlético foi campeão da Copa São Paulo três vezes, em 1975, 1976 e 1983.

Confira a lista dos jogadores inscritos na competição:

Goleiros: Gabriel Delfim, Cristian, Gabriel Átila e Vinícius

Laterais: Carlos Daniel, Hamilton, Luís Fernando e Thomaz

Zagueiros: Cauê, Hebert, Léo Simoni e Rômulo

Meias: Caio Mota, Emanuel, Daniel, Gabriel Souza, Júlio César, Rubens, Vitinho, Yan, Alexandre e Vitor Lima

Atacantes: Diego Acosta, Felipe Felício, Guilherme Santos, Kaian, Luiz Filipe e Matheus Araújo

Comissão Técnica e Staff:

Gerente Geral: Erasmo Damiani

Gerente Administrativo: Guilherme Sousa

Coordenador Técnico: Gustavo Fragoso

Coordenador de Transição: Leonardo Silva

Coordenador Metodológico: Fábio Moraes

Supervisor: Daniel Silva

Técnico: Marcos Valadares

Auxiliar Técnico: Vladimir Freitas

Preparador Físico: Junio Fernando

Preparador Físico Auxiliar: Arthur Barros

Preparador de Goleiros: Rafael César

Fisioterapeuta: Marcelo Saliba

Fisiologista: Thiago Santos

Médicos: Guilherme Moreira, Lucas Galuppo

Analista de Desempenho: Matheus Dupin

Massagista: Ademilson dos Santos

Roupeiro: Anderson Junio

Auxiliar de Logística: Estevão Fernandes

Assessor de Imprensa: Fabrício Almeida

TV Galo: João Pedro Viegas

