Um susto no Atlético que ainda parece não ter sido digerido. Esta é a consequência dos nove casos de Covid-19 no elenco principal, sendo sete deles com membros das comissão técnica, diretores e outros funcionários. Os outros dois foram o técnico Jorge Sampaoli e o zagueiro Gabriel, reserva no Alvinegro.

Até o momento, de acordo com a assessoria do clube, não foi definido quem assumirá o papel de comandar a equipe no duelo desta quarta-feira (18), contra o Athletico-PR, no Mineirão. O jogo, válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro (adiado anteriormente), está marcado para às 19h e pode dar "folga" ao Galo na liderança da competição mais importante do país.

Ainda de acordo com a comunicação do Atlético, todos os atletas e demais funcionários do futebol já realizaram novos testes.

Leia mais:

Atlético: Sampaoli, comissão técnica e zagueiro Gabriel testam positivo para Covid-19

Sem Sampaoli e seus auxiliares, duas opções para exercer a função nesta quarta são o técnico Leandro Zago, da equipe de transição, e Marcos Valadares, do Sub-20. A ver!

Mais informações em instantes.