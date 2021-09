Líder absoluto, com 100% de aproveitamento nas seis partidas que disputou, dono do melhor ataque, com 16 gols, e detentor da defesa mais sólida, com somente dois tentos sofridos, a Seleção Brasileira, do técnico Tite, está sobrando nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. E é com tantos predicados que o time entra em campo nesta quinta-feira (2), às 22h, em Santiago, pela nona rodada, diante do Chile, atual sétimo colocado, com apenas seis pontos.

Depois deste desafio fora de casa, a equipe verde-amarela fará duas partidas consecutivas como mandante. No domingo (5), recebe a Argentina na Neo Química Arena, em jogo adiado da sexta jornada.

E no dia 9 (quinta-feira), ante o Peru, na Arena Pernambuco, pela décima rodada, encerra sua participação nesta trinca de confrontos de mais uma Data Fifa.

Para os torcedores mineiros, mais especificamente os atleticanos, existe a ansiedade de ver em campo três dos convocados por Tite, além de Eduardo Vargas, atacante chamado pelo Chile.

O atacante Hulk é um dos atleticanos convocados pela Seleção Brasileira

Dos alvinegros que vão defender os brasucas estão o goleiro Everson, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Hulk. O arqueiro celebra sua primeira convocação pela Seleção, embora dificilmente entre em campo, já que Weverton (Palmeiras) e Santos (Athletico-PR) estão na frente dele na hierarquia do plantel brasileiro.

Já Arana e Hulk alimentam chances de atuar. O lateral chega com moral, por ter sido titular na conquista do ouro olímpico em Tóquio, enquanto o centroavante retorna à Seleção após cinco anos e é considerado, por muitos, como o principal jogador em território tupiniquim na temporada.

Para quem vibra pela Seleção, fica a expectativa de novos triunfos e a manutenção dos 100%. E a torcedores alvinegros, não seria nada mal se viessem com a assinatura dos jogadores do Galo.