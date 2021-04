Sem brechas para o azar, sem sustos e com uma atuação iluminada de William Pottker, o Cruzeiro goleou o Patrocinense, por 4 a 0, neste domingo (25), no Mineirão, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, garantiu o terceiro lugar e vai disputar as semifinais contra o vice-líder América.

O camisa 11 deixou sua marca duas vezes e ainda deu o passe para o tento de Matheus Barbosa, o segundo no duelo. Jadson, no finalzinho, selou o placar.

Diferentemente do que aconteceu em 2020, quando não obteve a classificação, a Raposa comandada por Felipe Conceição, não apenas conseguiu a vaga como alcançou seu objetivo sendo dona da defesa mais sólida desta etapa da competição: somente quatro gols sofridos em 11 partidas.

Além disso, o triunfo sobre a equipe de Patrocínio mostrou que o ataque cruzeirense tem suas qualidades, após momentos de instabilidade neste início de temporada. Setor este que, porém, terá que demonstrar ainda mais evolução e eficácia para o mata-mata.

Nas semifinais, o América entra com a vantagem de dois empates ou triunfo e derrota pelo mesmo saldo de gols para chegar à decisão. Na outra disputa, o Atlético (1°) reedita contra o Tombense (4ª) a final da edição passada.

Os gols

O Cruzeiro não teve muito trabalho para neutralizar o Patrocinense e encontrou facilidade para construir sua vitória. Pottker abriu o placar logo aos 2 minutos. Na segunda etapa, ele serviu Matheus Barbosa, aos 3, e selou o triunfo aos 5. Na bacia das almas, Jadson selou a goleada.

A FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 4 X 0 PATROCINENSE

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres (Geovane), Ramon (Ramon Brock), Weverton e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa (Jadson) e Rômulo; Bruno José (Felipe Augusto), Pottker e Airton (Stênio). Técnico: Felipe Conceição.

PATROCINENSE

Edson (Thiago Passos); Wisley (Luquinha), Alisson, Breno e Jhonathan Moc; Maycon Lucas e Leomir (Thiago Costa); Jean Carlos, Giba (Matheus), Wallace (Éverton) e Jeam. Técnico: Rogério Henrique

DATA: 25 de abril de 2021 (domingo)

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 11ª rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Igor Júnio Benevenuto de Oliveira, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Marcus Vinícius Gomes

CARTÕES AMARELOS: Pottker (Cruzeiro); Rogério Henrique, Leomir, Wisley, Jean Carlos, Éverton e Thiago Costa(Patrocinense)

GOLS: Pottker aos 2 minutos do primeiro tempo; Matheus Barbosa aos 3, Pottker aos 5 minutos e Jadson aos 45 do segundo tempo