O Cruzeiro terá um goleiro diferente no duelo com a Ponte Preta, na próxima terça-feira (22), às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela 31ª rodada da Série B.

Titular da Raposa em todos os jogos do campeonato até o momento, Fábio recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o Avaí, nessa sexta, e vai cumprir suspensão automática diante da Macaca.

Após o confronto na Ressacada, o técnico Felipão indicou que Lucas França deverá ser o escolhido para iniciar jogando em Campinas.

"Já tem (o substituto de Fábio). A princípio, entendemos que deve ser o Lucas França. Agora, precisamos conversar com o (André) Croda (preparador de goleiros) para saber o que ele acha também. Na minha concepção e pelo que tenho visto nos treinos, deve ser o Lucas França”, disse o experiente comandante.

Aos 24 anos, França retornou ao Cruzeiro em junho, para a disputa da Série B, após um período emprestado ao Ceará.

Formado no clube celeste, o goleiro foi alçado ao time principal em 2016, quando disputou três partidas pelo Campeonato Brasileiro, substituindo Fábio e Rafael, que estavam lesionados na ocasião.

Na época, levou dois gols nos jogos em que esteve em campo e teve as atuações elogiadas pelo então técnico Mano Menezes.

No ano seguinte, ainda disputou uma partida pela Copa da Primeira Liga, no empate em 0 a 0 contra o Joinville, no dia 21 de março, na casa do adversário, sendo essa, a última pela equipe estrelada até então.

Além do Ceará, Lucas França também passou um período cedido ao Nacional, de Portugal.

As outras opções do Cruzeiro para a meta são os jovens Vitor Eudes, de 22 anos, que atuou em um jogo em 2020, e Vinícius, um ano mais novo, que ainda aguarda a primeira oportunidade no time principal da Raposa.