O Cruzeiro vai ter um desfalque certo para o duelo com o CRB, neste domingo (29), às 16h, no estádio Rei Pelé. pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Trata-se do atacante Marcelo Moreno, convocado pela seleção da Bolívia para os três próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar.

Com a ausência de Moreno, o técnico Vanderlei Luxemburgo tem duas alternativas para armar a equipe para o confronto em Maceió. Se optar por uma formação mais leve, sem um centroavante típico, Rafael Sóbis e Wellington Nem são as principais opções para entrar no trio ofensivo ao lado de Dudu e Bruno José.

Entretanto, se o comandante da Raposa decidir por um homem de referência, o mais cotado é o jovem Thiago, único jogador com essas características à disposição atualmente no elenco, e que vem sendo utilizado com frequência nos últimos jogos após quase deixar o clube estrelado.

Longo período

Caso seja escolhido para iniciar jogando neste domingo, o prata da casa, de 20 anos, voltaria a ser titular após 250 dias.

O último jogo em que Thiago apareceu no onze inicial foi no dia 22 de dezembro de 2020. Na ocasião, o Cruzeiro foi derrotado por 2 a 1 para a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, pela 31ª rodada da Série B.

Após o duelo em Campinas, o jogador atuou em mais 15 jogos pelo time principal da Raposa, mas sempre saindo do banco de reservas.

Promovido ao time de cima do Cruzeiro no início de 2020, o centroavante soma 40 jogos - sendo 13 nesta temporada - com quatro gols marcados. O último deles, inclusive, garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Náutico, no Recife, no dia 17 de agosto, pela 19ª rodada da Série B.