Assim como Atlético e Cruzeiro, o América já ensaia o retorno às atividades. O Coelho, durante a semana que passou, conseguiu o aval da prefeitura de Contagem, onde está localizado o CT Lanna Drummond, para voltar a abrir as portas. Os testes de Covid-19, antes marcados para segunda-feira (18), mudaram de data e serão feitos a partir de terça (19), por questões de logística do laboratório que prestará o serviço para o clube alviverde.

Com isso, de acordo com a assessoria do Coelho, a programação será:

Terça, 19/maio: exames de sorologia em atletas (manhã)

Quarta, 20/maio: exames de sorologia em comissão e demais colaboradores (manhã)

De acordo com o clube, as duas atividades não serão abertas para acesso da imprensa. No entanto, o América vai disponibilizar fotos, vídeos e entrevistas com os médicos do clube.