O Cruzeiro oficializou no fim da manhã desta quarta-feira (19), a primeira contratação para o Campeonato Brasileiro da Série B. Trata-se do zagueiro Joseph, de 26 anos, que chega por empréstimo junto ao Capivariano-SP, até o final da temporada.

O jogador é conhecido do futebol mineiro por ter defendido o América de janeiro de 2020 até o início de maio deste ano.

Pelo Coelho, Joseph, inclusive, marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a própria Raposa, no clássico válido pela fase de classificação do Mineiro.

Zagueiro de origem, o defensor também pode atuar como lateral-direito, com o fez maior parte dos jogos que atuou pelo Alviverde, e como volante.

Tal versatilidade foi decisiva para a contratação do jogador por parte do Cruzeiro, já que o clube conta apenas com o paraguaio Rául Cáceres como especialista da lateral direita no momento.

As outras opções são os jovens Geovane e Ramon, zagueiros, deslocados para a função nesta temporada.

Outro fator que contribuiu diretamente para a chegada do zagueiro à Toca da Raposa II foi o fato de ele ter trabalhado Felipe Conceição, então técnico do time estrelado, nos tempos de América.

Assim como agora, Conceição aprovou a contratação do jogador ao Coelho no início de 20250. Entretanto, como o comandante aceitou uma proposta do Red Bull Bragantino ainda em janeiro, o defensor não chegou a atuar em jogo oficial sob a batuta do treinador.

Oficializado, Joseph agora se integra ao elenco que se prepara para a estreia na Série B, marcada para o dia 29 de maio, às 16h30, contra o Confiança-SE, no estádio Batistão, em Aracaju.

FICHA DO JOGADOR

JOSEPH

NOME COMPLETO: Joseph Maurício de Oliveira Figueiredo

DATA DE NASCIMENTO: 30/12/1994 (São Gonçalo-RJ)

POSIÇÃO: lateral direito

ALTURA: 1,86m

CLUBES: São Gonçalo-RJ (2014, 2016, 2017 e 2018), Gonçalense-RJ (2015), Villa Nova-MG (2016), Cabofriense-RJ (2017), Potiguar-RN (2017), Resende-RJ (2019), Vila Nova-GO (2019), América-MG (2020-2021) e Cruzeiro (desde 05/2021)