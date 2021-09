O Cruzeiro pode ter duas novidades para o duelo com o CSA, neste domingo (26), às 16h, no Independência, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Tratam-se dos atacantes Keké e Zé Eduardo, que aguardam a primeira oportunidade na Segunda Divisão.

O primeiro, recuperado de cirurgia no pé direito, realizada em julho, ainda não estreou com a camisa estrelada. Liberado para a preparação física no início da semana, o ex-jogador da Tombense se colocou à disposição para encarar o time alagoano.

“Ontem (quarta) eu treinei normal, mas como eu estou numa batida intensa de treinamentos, hoje eu vou dar uma segurada, até para não dar nenhuma brecha, mas amanhã eu já estou à disposição. Dependendo de mim, se quiser colocar para jogar ou no banco de reservas no domingo, eu já estou à disposição, mas aí não é comigo. É com professor. Eu estou à disposição”, disse o atacante, em entrevista na Toca da Raposa II, nessa quinta.

Já Zé Eduardo, superou alterações cardíacas, detectadas em fevereiro, que o deixaram de fora da maior parte da temporada.

Recuperado, o jovem centroavante, cria da base celeste, está há mais de um mês reintegrado ao elenco principal, à espera da primeira chance com Vanderlei Luxemburgo.

Reincorporado ao elenco no ano passado, após empréstimos bem-sucedidos a Villa Nova-MG e ABC-RN, Zé soma apenas um jogo pelo time principal da Raposa.

Baixas

A possível utilização de Keké e Zé Eduardo no duelo deste domingo seria para ajudar a suprir a ausência de dois titulares do ataque celeste.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o atacante Marcelo Moreno vai cumprir suspensão automática.

Já Welligton Nem, destaque da equipe nos últimos jogos, sofreu uma lesão muscular na coxa direita no empate em 1 a 1 com o Vasco, na rodada passada, e segue em tratamento.

Outra provável ausência no setor é a de Bruno José, ainda com dores no tornozelo direito, responsáveis por tirá-lo de ação nos dois últimos jogos.

Diante desse cenário, Felipe Augusto, Thiago, Rafael Sóbis, Claudinho e Dudu, se somam a Keké e Zé Eduardo como opções para o confronto deste domingo.

Com 31 pontos, o Cruzeiro ocupa a 13ª colocação na tabela de classificação da Série B.

O CSA, por sua vez, é o oitavo colocado, com 35 pontos.

Leia mais

Caso Fred: Galo ajuizará ação de execução de R$18 milhões contra o jogador na próxima semana

Após ‘rejeitar’ Mineirão e Sete Lagoas, Cruzeiro aposta suas fichas em ‘casa amarga’ de 2020/21

Aproveitamento alto de times do G-4 deixa Cruzeiro mais distante do acesso à Série A