Rafael, Guga, Junior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco, Hyoran, Savarino, Diego Tardelli, Eduardo Vargas e Keno. Com mais um zagueiro central, para jogar ao lado do paraguaio, seria um grande time. Considerando-se o início do trabalho de Cuca na Cidade do Galo nesta temporada 2021, podem ser esses os desfalques que ele terá para a parida do próximo domingo (6), contra o Sport, às 20h30, na Ilha do Retiro, em Recife, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O meia Hyoran, autor do primeiro gol do Atlético em Belém, sofreu entorse no tornozelo direito e pode desfalcar o time na partida contra o Sport, no próximo domingo, em Recife

Desses dez jogadores, Diego Tardelli não faz mais parte do seu grupo, pois teve o contrato encerrado na última segunda-feira (31) e o vínculo não foi renovado. Dos outros nove atletas, seis estão a serviço de suas respectivas seleções, dois (Rafael e Keno) estão machucados e essa lista dos lesionados pode ganhar agora o meia Hyoran, que sofreu uma entorse no tornozelo direito na vitória por 2 a 0 sobre o Remo, na última quarta-feira (2), no Estádio Baenão, em Belém, no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil.

Improvisações

Com tantas ausências, Cuca teve de mudar a maneira de jogar da sua equipe na capital paraense, com uma formação que, na prática, contou com cinco jogadores de meio e Hulk centralizado no ataque, com Hyoran e Eduardo Sasha tendo mais a responsabilidade de criação pelos lados com os dois laterais, que foram os reservas Mariano e Dodô, pois os titulares Guga e Guilherme Arana estão na Seleção olímpica.

A ausência de Hyoran diante do Sport deixa Cuca com duas opções. A primeira seria lançar o garoto Sávio, cria das categorias de base, ou Marrony, que entrou no segundo tempo contra o Remo e desperdiçou duas grandes oportunidades de aumentar a vantagem atleticana no confronto.

A segunda, e neste caso ele manteria o esquema usado em Belém, colocar o argentino Zaracho na vaga de Hyoran, caso ele não possa encarar o Leão na Ilha do Retiro.

O tempo para o treinador é curto, as opções também e a necessidade de reabilitação no Brasileirão é mais uma pressão, pois o Galo iniciou sua caminhada na competição no último domingo (30) sendo derrotado por 2 a 1, de virada, pelo Fortaleza, no Mineirão.