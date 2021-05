O Cruzeiro encerrou neste sábado (8) a preparação para o duelo decisivo com o América, neste domingo (9), às 16h, no Independência. E o confronto de volta das semifinais do Campeonato Mineiro poderá marcar a estreia de Guilherme Bissoli.

Já regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), o novo atacante celeste é a novidade na lista de relacionados do técnico Felipe Conceição para o clássico com o Coelho.

A ausência fica por conta de Marcelo Moreno, que já não vinha sendo muito aproveitado pelo técnico.

Para avançar à final do Estadual, o Cruzeiro precisa vencer o América por dois ou mais gols de diferença. Na ida, o Coelho superou os celestes, de virada, por 2 a 1.

Confira a lista completa

Goleiros: Fábio e Lucas França

Laterais: Alan Ruschel, Geovane, Matheus Pereira e Raúl Cáceres

Zagueiros: Eduardo Brock, Ramon e Weverton

Meio-campistas: Adriano, Claudinho, Jadson, Matheus Barbosa, Matheus Neris, Marcinho e Rômulo

Atacantes: Airton, Bruno José, Felipe Augusto, Guilherme Bissoli, Rafael Sóbis, Stênio e Willian Pottker