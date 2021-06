A partida desta quinta-feira (10) entre Atlético e Remo, às 19h, no Mineirão, pela terceira fase da Copa do Brasil, ganhou contornos diferentes para as duas equipes. Jogando em casa, o Atlético terá o placar de 2 a 0 conquistado em Belém para garantir tranquilidade nas ações iniciais. Já o Remo terá que encarar o Galo se quiser avançar às oitavas, mas, para isso, terá que ter cuidado para não se expor demais.

O Atlético vem de vitória diante do Sport, por 1 a 0, pelo Brasileiro no fim de semana. Cuca indicou, na coletiva pós-jogo, que alguns atletas que não vêm jogando podem ganhar oportunidades, como nos casos de Nathan e Savinho. Os jogadores que desfalcaram o Atlético no jogo de ida devido à convocação para as Eliminatórias seguem fora. Arana e Guga retornaram da seleção olímpica, mas deverão ser opções apenas para o fim de semana. Keno, recuperado de lesão, pode reaparecer.

O Remo também venceu no fim de semana. A equipe bateu o Brasil de Pelotas por 1 a 0 com gol de Renan Gorne. Lesionado, Lucas Tocantins está fora e Dioguinho é quem deve começar no ataque. A dúvida é na lateral direita entre Thiago Ennes e Wellington Silva.



A FICHA DO JOGO



ATLÉTICO: Everson; Mariano, Rever, Igor Rabello, Dodô; Allan, Tchê Tchê, Zaracho (Nathan); Sasha (Savinho), Keno (Hyoran), Hulk. Técnico: Cuca.

REMO: Vinícius; Thiago Ennes (Wellington Silva), Rafael Jansen, Romércio e Marlon; Lucas Siqueira, Uchôa e Felipe Gedoz; Dioguinho, Jefferson e Renan Gorne. Técnico: Paulo Bonamigo.

DATA: 10 de junho de 2021

HORÁRIO: 19h

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Christian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha, todos de Goiás.

TRANSMISSÃO: Premiere, Sportv.