Com uma vantagem considerável construída no jogo de ida, o Flamengo enfrenta o Vasco no Maracanã neste domingo, às 16 horas, pensando no título do Campeonato Carioca e também no próximo jogo da Libertadores, no meio de semana. Podendo perder por um gol de diferença, o técnico Abel Braga cogita até mesmo poupar jogadores no clássico. Do outro lado, Alberto Valentim terá de escalar um time pressionado pela necessidade de gols, e que vem de duas derrotas com exibições ruins.



O Vasco perdeu a ida por 2 a 0 e foi superado pelo Santos na Copa do Brasil três dias depois, o que fez parte de sua torcida ficar na bronca. Apesar disso, o discurso na equipe é de otimismo. "Estamos vindo de dois resultados negativos e nada melhor do que um jogo contra o nosso maior rival para dar a volta por cima", disse o zagueiro Werley. "É um jogo importante, uma decisão, e lutamos muito para estar aqui. Sabemos que a vantagem do Flamengo é considerável, mas temos mais 90 minutos para fazer tudo diferente."



O time vascaíno terá a volta do goleiro Fernando Miguel, e espera poder contar também com o retorno do atacante Rossi, que estava lesionado.



No Flamengo, Abel Braga cogita deixar o atacante Gabriel e o meia Everton Ribeiro no banco. A intenção é preservar os dois fisicamente para o duelo de quarta-feira diante da LDU, fora de casa, pela Libertadores. Caso opte por deixá-los entre os reservas, Vitinho e Uribe deverão ir para a partida.



O lateral Renê, contudo, nega que a equipe esteja já de olho com os equatorianos. "Sabemos que temos um jogo importante na quarta (diante da LDU), mas temos que tratar jogo a jogo. Domingo é uma final contra nosso maior rival. Depois da decisão que o Abel vai falar conosco sobre o jogo contra LDU."



Para ele, a equipe precisará repetir a atuação do primeiro jogo para ficar com o título. "Conseguimos uma boa vantagem, mas se não entrarmos ligados, a situação pode se inverter", ponderou. "Acho que a estratégia é repetir o que fizemos no primeiro jogo, ir em busca da vitória desde o primeiro minuto. Com a mesma determinação, vamos fazer um grande jogo."



O Flamengo será campeão neste domingo se vencer, empatar ou até mesmo perder, desde que por apenas um gol de diferença. O Vasco, por sua vez, precisará ganhar por três gols no tempo regulamentar para ficar com o título. Caso supere o rival por dois, a decisão do título ocorrerá na disputa por pênaltis. Não há gol qualificado fora de casa (com maior peso para efeito de desempate em caso de igualdade no saldo).