O Cruzeiro fez um treino de reconhecimento do estádio Canarinho, em Boa Vista, nesta quarta-feira (10), na véspera do confronto com o São Raimundo (RR), pela primeira fase da Copa do Brasil. O local será palco de estreia das duas equipes na competição nacional.

A partida será a primeira de Eduardo Brock pelos celestes; ele formará a dupla de zaga ao lado de Ramon. O técnico Felipe Conceição não contará com Manoel, vetado por desgaste muscular, e Paulo, liberado para tratar de assuntos pessoais.

🦊⚽ Dia de treino para conhecer o Estádio Canarinho, em Boa Vista. Finalizamos os últimos detalhes para nossa estreia na @CopaDoBrasil.



📸 @ggaleixo / Cruzeiro pic.twitter.com/91Q8pehmrQ — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 10, 2021

Já o ataque é a maior dúvida para o embate. Airton, que substituiu Felipe Augusto diante da URT, e Bruno José tiveram boas atuações pela terceira rodada do Mineiro e têm chances de começar jogando.

A equipe mineira terá Fábio; Cáceres, Eduardo Brock, Ramon e Alan Ruschel; Adriano, Matheus Barbosa e Claudinho; Rafael Sóbis, Airton (William Pottker) e Felipe Augusto (Bruno José).