A pandemia do coronavírus ainda impede que o futebol brasileiro retome suas atividades no país. Por isso, a diretoria do Cruzeiro decidiu nesta quinta-feira (16) pela prorrogação das férias dos jogadores. Os atletas, dessa forma, ficarão mais 10 dias em casa antes de, quem sabe, voltar aos trabalhos. A licença agora é válida até 30 de abril.

Inicialmente, o elenco celeste ficaria em férias até o dia 21 de abril, mas como ainda não há perspectiva sobre o fim da quarentena por causa do Covid-19, o período de licença foi esticado.

Em seu site oficial o Cruzeiro emitiu um comunicado a respeito da prorrogação das férias do elenco.

"O Cruzeiro Esporte Clube vai prorrogar as férias de seus atletas e membros da comissão técnica até o dia 30 de abril. Os profissionais da Raposa foram informados nesta quinta-feira, 16, sobre a extensão do período, levando em conta a permanência da situação de pandemia do COVID-19 (coronavírus), além da continuidade da paralisação de todos os torneios de futebol no país", diz parte da nota.

O documento emitido pelo Cruzeiro termina com a informação de que essa definição da prorrogação das férias foi tomada por clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

"Com encerramento das férias previsto anteriormente para 20 de abril, o prazo foi ampliado em comum acordo com as equipes das séries A e B do Campeonato Brasileiro e que integram a Comissão Nacional de Clubes – CNC", finalizou.