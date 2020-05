Palmeirense de coração, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, recebe de presente e usa diversos uniformes de outros clubes do futebol brasileiro. Um dia após aparecer em um passeio de jet ski com a camisa do Bahia, o Chefe de Estado Nacional foi fotografado com a camisa do Atlético.

Na ocasião em que vestiu o preto e branco o presidente Bolsonaro recebeu a visita do deputado estadual André Fernandes (PSL), do Ceará. Os dois se encontraram no Palácio do Alvorada, em Brasília, onde degustaram juntos, como o próprio parlamentar cearense publicou em uma de suas redes sociais, um "cachorro quente".

Fernandes também citou que o encontro foi informal e o bate-papo com o presidente teve o assunto da política como ponto principal.

A imagem de Jair Bolsonaro com a camisa do Atlético gerou repercussão na internet. Houve atleticano que comemorou, exaltou o feito, enquanto outros lamentaram o fato de o presidente usar uma camisa do clube. Isso por que o atual Chefe de Estado Brasileiro divide e muito as opiniões no país.

É possível que a camisa utilizada pelo presidente no último sábado tenha sido entregue ao próprio Bolsonaro por Sérgio Sette Câmara, mandatário atleticano. É que em dezembro de 2019, o advogado que preside o clube mineiro se encontrou com Jair Bolsonaro e lhe entregou um kit com produtos do Atlético.