Com o nome publicado nesta quinta-feira (22) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o meio-campista argentino Matías Zaracho já pode ser acionado por Jorge Sampaoli para estrear com a camisa do Atlético.

Contratação mais cara da história do clube mineiro, custando cerca de R$ 33 milhões, o jogador de 22 anos deve ser, no mínimo, relacionado para o duelo deste sábado (24), contra o Sport-PE, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última partida oficial de Zaracho, ainda pelo Racing, da Argentina, foi em 15 de março, um dia após a estreia de Sampaoli pelo Atlético. Na ocasião, o time de Avellaneda derrotou o Aldosivi por 4 a 3. Matías, que era um dos "xodós" daquele time, atuou durante os 90 minutos.

Caso entre em campo neste sábado, ele disputará um jogo oficial após 223 dias. Cabe lembrar que, neste período de pandemia do novo coronavírus, o hermano acabou testanto positivo para Covid-19. Além disso, o calendário do futebol argentino foi bastante prejudicado.