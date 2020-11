O retorno de Rafael Sóbis ao Cruzeiro, anunciado na última quarta-feira (12), faz com que o técnico Felipão tenha um time inteiro só de atacantes à disposição.

Aos 35 anos, Sóbis, décima primeira opção para a posição, chega com o aval do comandante, que desde que retornou à Toca da Raposa II, pede reforços mais experientes para o setor ofensivo.

Mais novo que Sóbis, mas também com rodagem no futebol, William Pottker, de 26 anos, chegou do Internacional no início do mês, em uma negociação que envolveu a ida do meia Maurício para o Colorado.

Com uma carreira consolidada, com vários títulos importantes por grandes equipes, incluindo o próprio Cruzeiro em sua primeira passagem, Rafael Sóbis terá a missão de reforçar o sexto melhor ataque da Série B, com 23 gols.

Na disputa por uma vaga no time titular, Sóbis vai ter a concorrência de jogadores experientes que não estão rendendo o esperado, e de jovens em busca de afirmação no time celeste.

Confira os números dos atacantes da Raposa em 2020:

Rafael Sóbis: 41 jogos (28 como titular) e oito gols - média 0,19 gols

Marcelo Moreno: 23 jogos (19 como titular - um pela Bolívia) e quatro gols - média 0,17 gols

Sassá: 26 jogos * (19 como titular) e quatro gols - média 0,15 gols

Thiago: 21 jogos (oito como titular) e três gols - média 0,14 gols

Zé Eduardo: 11 jogos ** (cinco como titular) e nove gols - média 0,81 gols

William Pottker: 18 jogos *** (nove como titular) e dois gols - média 0,11 gols

Arthur Caíke: 22 jogos **** (13 como titular) e três gols - média de 0,13 gols

Airton: 27 jogos ***** (19 como titular) e três gols - média de 0,11 gols

Roberson: 13 jogos (seis como titular) e um gol - média de 0,07 gols

Stênio: seis jogos (todos como titular) e nenhum gol

Wellinton: 18 jogos (nenhum como titular) e dois gols - 0,11 gols

* 18 pelo Coritiba e oito pelo Cruzeiro

** Cinco pelo Villa Nova, cinco pelo América-RN e um pelo Cruzeiro

*** 16 pelo Internacional e dois pelo Cruzeiro

**** 14 pelo Cruzeiro e oito pelo Bahia

***** 16 pelo Cruzeiro e onze pela Inter de Limeira-SP

Fonte: ogol.com.br