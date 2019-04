Assim como já esperado, o técnico Mano Menezes mandará a campo uma equipe alternativa diante do Deportivo Lara, no Metropolitano de Lara, nesta terça-feira (23), às 17h, pela quinta rodada do grupo B da Copa Libertadores.

Se depender do treino realizado nesta segunda (22), a Raposa terá cinco mudanças em relação ao time que jogou a segunda partida da final do Mineiro contra o Atlético, que culminou no título celeste.

Lucas Silva preencherá a lacuna deixada por Romero, suspenso, enquanto Robinho, que sequer viajou para a Venezuela, poupado, cederá sua vaga a Rafinha. Thiago Neves e Orejuela entram nos lugares de, respectivamente, Rodriguinho e Edilson.

A última mudança é na verdade o retorno de Egídio, que havia ficado fora do duelo de volta da decisão do Estadual por opção de Mano Menezes. Dodô foi escolhido naquela ocasião.

O Cruzeiro deve enfrentar o Deportivo Lara com Fábio; Orejuela, Léo, Dedé e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Rafinha, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel; Fred.

Com 12 pontos, a Raposa lidera a chave B da competição. O Lara aparece em segundo lugar, com cinco, seguido por Emelec, com três, e Huracán, com um.