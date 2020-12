Emprestado pelo Atlético ao Peñarol, do Uruguai, até o último dia do ano, o meia David Terans deve permanecer na equipe aurinegra até o fim do Campeonato Nacional, que se encerra em fevereiro. Um dos destaques da equipe na temporada, o jogador virou xodó da torcida e, ao contrário do desempenho no time mineiro, tem se destacado na temporada no país de origem.

De acordo com informação do GE, a diretoria atleticana já sinalizou o sinal verde para a prorrogação do vínculo, mas desde que haja a criação de uma cláusula liberando Terans, caso o Alvinegro receba uma oferta de compra por ele. Com a situação financeira abalada com a pandemia, o Peñarol não deve exercer a opção de ficar com o atleta de forma definitiva.

O Hoje em Dia fez contato com Rodolfo Catino, e ele confirmou o interesse em manter o jogador por mais dois meses: "estamos tentando", disse.

Terans fez 33 jogos pelo Atlético e foi opção de banco na maioria deles. Na equipe uruguaia, são 12 gols anotados em 2020; em setembro, ele foi eleito o 'craque do mês' do Campeonato.